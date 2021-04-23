ASP.NET разработчик
Год опыта коммерческой разработки на asp net.
Связаться со мной: https://t.me/Necromant24
Стек технологий используемый в работе: ASP.NET MVC/WebAPI, Blazor (MudBlazor), Vue 2, Vuex, Vuetify, js, SQL, EntityFramework, bootstrap 5.
Предыдущие web проекты:
учавствовал в роли fullstack разработчика. Проект был на ASP.NET webforms с использованием, EF core + bootstrap + webAPI + vue 2
фриланс заказ сайта для размещения обьявлений недвижимости с самописной CMS системой.
Технологии: dotnet 5, ASP.NET MVC, EF core
3) разработка CRM системы для латвийского благотоворительного фонда.
Технологии: Blazor(MudBlazor), ASP.NET webAPI, EF core, MongoDb.
Использовалась на проекте многослойная архитектура.
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