ASP.NET разработчик

Год опыта коммерческой разработки на asp net.

Связаться со мной: https://t.me/Necromant24

Стек технологий используемый в работе: ASP.NET MVC/WebAPI, Blazor (MudBlazor), Vue 2, Vuex, Vuetify, js, SQL, EntityFramework, bootstrap 5.

Предыдущие web проекты:

1) http://rentoolo.ru

учавствовал в роли fullstack разработчика. Проект был на ASP.NET webforms с использованием, EF core + bootstrap + webAPI + vue 2

2) http://multihouse.world

фриланс заказ сайта для размещения обьявлений недвижимости с самописной CMS системой.

Технологии: dotnet 5, ASP.NET MVC, EF core

3) разработка CRM системы для латвийского благотоворительного фонда.

Технологии: Blazor(MudBlazor), ASP.NET webAPI, EF core, MongoDb.

Использовалась на проекте многослойная архитектура.