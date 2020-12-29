Nefedov3494

Богдан Nefedov3494

 
27 летУкраина/Хмельницкий
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Фронтенд разработчик

Умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка, Адаптивная верстка.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Реализация pixel perfect.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • LESS/SCSS
  • Gulp/Grunt/bower
  • Git
  • Соблюдение стандартов W3C.
Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 8:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Яндекс Деньги.
AndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSSGulpGit