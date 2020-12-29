Nefedov3494

Фронтенд разработчик
Умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка, Адаптивная верстка.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Реализация pixel perfect.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- LESS/SCSS
- Gulp/Grunt/bower
- Git
- Соблюдение стандартов W3C.
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Online с 8:00 MSK
О работе:
Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Яндекс Деньги.