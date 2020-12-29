Nefedov3494

Фронтенд разработчик

Умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Блочная фиксированная / резиновая верстка, Адаптивная верстка.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Реализация pixel perfect.

Responsive.

Bootstrap 3.

LESS/SCSS

Gulp/Grunt/bower

Git

Соблюдение стандартов W3C.

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 8:00 MSK

О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: