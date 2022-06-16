Nekrasov1

Антон Некрасов Nekrasov1

 
31 годУкраина/Полтава
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Графический дизайнер

Привет)

Меня зовут Антон

Я занимаюсь дизайном с 2018 года.

За это время поработал с 100+ клиентами,

сделал 1000+ проектов от дизайна баннера

до многостраничного сайта компании.

В силу своего опыта могу гарантировать соблюдение

дедлайнов и высокое качество предоставляемых услуг.

Мои работы

https://www.behance.net/antonnekrasov

Мой инстаграм с креативами

https://www.instagram.com/nekrasov_desing/?hl=ru

Многостраничный сайт
Портфолио
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $100от 14 дней
#428