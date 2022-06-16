Графический дизайнер

Привет)

Меня зовут Антон

Я занимаюсь дизайном с 2018 года.

За это время поработал с 100+ клиентами,

сделал 1000+ проектов от дизайна баннера

до многостраничного сайта компании.

В силу своего опыта могу гарантировать соблюдение

дедлайнов и высокое качество предоставляемых услуг.

Мои работы

https://www.behance.net/antonnekrasov

Мой инстаграм с креативами

https://www.instagram.com/nekrasov_desing/?hl=ru