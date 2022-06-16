Графический дизайнер
Привет)
Меня зовут Антон
Я занимаюсь дизайном с 2018 года.
За это время поработал с 100+ клиентами,
сделал 1000+ проектов от дизайна баннера
до многостраничного сайта компании.
В силу своего опыта могу гарантировать соблюдение
дедлайнов и высокое качество предоставляемых услуг.
Мои работы
https://www.behance.net/antonnekrasov
Мой инстаграм с креативами
Портфолио
- Логотипы79 просмотров
- Дизайн баннеров125 просмотров
- Супер мама103 просмотра
- Tehnosteel84 просмотра
- Логотип для тур агенства128 просмотров
- Flowers.ua81 просмотр
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $100от 14 дней
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