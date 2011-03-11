Nelexis

Павел Nelexis

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Системное администрирование/Веб разработка разного уровня сложности

В основном работаю с постоянными проектами. Изредка беру что-то на подработку.

Проекты разные. С Linux знаком с 2006-го и постоянно использую в работе.

В веб-разработке с 2012-го года.

Основной фреймворк веб-разработки Laravel 5+, до этого Kohana 3.

Так же работал с различными движками OpenCart, PrestaShop, Wordpress, Joomla.

Не идеальные, но весьма практичные навыки верстки flex-box + bootstrap 4.

Базы данных: MySQL\PostgreSQL

Уйма боевого опыта.

Портфолио

Отзывы заказчиков

sex-mashine
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Настройка и оптимизация сервера
Debian
Павел отлично справился с работой. Все дополнительные пожелания были выполнены и даже сверх пожелания : ) Рекомендую как отличного системного администратора и просто хорошего человека.
Все отлично, сделал, оплату получил. Проблем не было ни разу.
Ответный отзыв
Системное администрирование
1 отзыв
от $40
#74
Служба поддержки
нет отзывов
от $40
#595