Системное администрирование/Веб разработка разного уровня сложности
В основном работаю с постоянными проектами. Изредка беру что-то на подработку.
Проекты разные. С Linux знаком с 2006-го и постоянно использую в работе.
В веб-разработке с 2012-го года.
Основной фреймворк веб-разработки Laravel 5+, до этого Kohana 3.
Так же работал с различными движками OpenCart, PrestaShop, Wordpress, Joomla.
Не идеальные, но весьма практичные навыки верстки flex-box + bootstrap 4.
Базы данных: MySQL\PostgreSQL
Уйма боевого опыта.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Debian
Павел отлично справился с работой. Все дополнительные пожелания были выполнены и даже сверх пожелания : ) Рекомендую как отличного системного администратора и просто хорошего человека.
Ответный отзыв
Все отлично, сделал, оплату получил. Проблем не было ни разу.
Системное администрирование
1 отзыв
от $40
#74
Служба поддержки
нет отзывов
от $40
#595