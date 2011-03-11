Системное администрирование/Веб разработка разного уровня сложности

В основном работаю с постоянными проектами. Изредка беру что-то на подработку.

Проекты разные. С Linux знаком с 2006-го и постоянно использую в работе.

В веб-разработке с 2012-го года.

Основной фреймворк веб-разработки Laravel 5+, до этого Kohana 3.

Так же работал с различными движками OpenCart, PrestaShop, Wordpress, Joomla.

Не идеальные, но весьма практичные навыки верстки flex-box + bootstrap 4.

Базы данных: MySQL\PostgreSQL

Уйма боевого опыта.