Создание иллюстраций к комиксам и книгам. Разработка 2D персонажа. Стикеры и открытки.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Занимаюсь цифровым рисованием.
Специализируюсь:
-Иллюстрации к комиксам и книгам;
-Открытки и стикеры;
-Разработка персонажей в 2D;
-Разработка логотипа;
-Простая векторная графика.
Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, CorelDRAW.
По вопросам сотрудничества писать в dm или на email.
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио:
Портфолио
- Иллюстрация46 просмотров
- Комикс12 просмотров
- Разработка логотипа и персонажа69 просмотров
- Иллюстрация на заказ20 просмотров
- Стикеры на Хэллоуин13 просмотров