Создание иллюстраций к комиксам и книгам. Разработка 2D персонажа. Стикеры и открытки.

Здравствуйте, меня зовут Елена. Занимаюсь цифровым рисованием.

Специализируюсь:

-Иллюстрации к комиксам и книгам;

-Открытки и стикеры;

-Разработка персонажей в 2D;

-Разработка логотипа;

-Простая векторная графика.

Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, CorelDRAW.

По вопросам сотрудничества писать в dm или на email.

Буду рада сотрудничеству!

Портфолио:

https://linktr.ee/NellyRain