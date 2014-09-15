Nelya_S

Неля Nelya_S

 
47 летУкраина/Острог
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Правильно жить - значит работать.

Здравствуйте! Специализируюсь на темах медицинской направленности, врач с 18-летним опытом работы. Но не ограничиваюсь ими. Прекрасно ориентируюсь в женских темах (красота, косметика, уход за собой, мода, кулинария и т.д.). С удовольствием пишу о детях, растениях и животных, странах и городах, мебели и текстиле. Опыт работы рерайтером-копирайтером 7 лет. Гарантирую грамотность и ответственное выполнение заказов.

За сутки пишу 5-6 тис. символов, так как считаю, что лучше качество, а не количество. Хорошо владею как русским, так и украинским языком.

Жду Ваших предложений.

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Отзывы заказчиков
super_jeans
Александр 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Статьи на туристическую тематику
Неля умеет писать замечательные статьи, только если сроки не поджимают. С заказом справилась на "отлично".
Хороший заказчик, четкая постановка заданий, мгновенная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
iShit
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Рерайт текстов, мед. тематика
Неля показала себя прекрасным специалистом. Качество работы - поразительное, сразу видно профессионала медицинской тематики, доктора со стажем. Конечно есть небольшие проблемы с оперативностью, но на это с легкостью закрываю глаза учитывая уровень работы которую она проделывает. С радостью отдаю ей больше и больше заказов.
Прекрасный заказчик, четко поставленное задание, быстрая оплата, в том числе и передоплата, быстрая связь по скайпу. Сотрудничеством довольна, работаем дальше.
Ответный отзыв
pitono
Артур 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Копирайт на туристическую тематику
Всё сделано было отлично, в сроки уложилась, статьи любо-дорого было почитать. Спасибо. Рекомендую.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, быстрая связь и своевременная оплата. Сотрудничеством осталась довольна. Мои лучшие рекомендации.
Ответный отзыв