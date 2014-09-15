Правильно жить - значит работать.
Здравствуйте! Специализируюсь на темах медицинской направленности, врач с 18-летним опытом работы. Но не ограничиваюсь ими. Прекрасно ориентируюсь в женских темах (красота, косметика, уход за собой, мода, кулинария и т.д.). С удовольствием пишу о детях, растениях и животных, странах и городах, мебели и текстиле. Опыт работы рерайтером-копирайтером 7 лет. Гарантирую грамотность и ответственное выполнение заказов.
За сутки пишу 5-6 тис. символов, так как считаю, что лучше качество, а не количество. Хорошо владею как русским, так и украинским языком.
Жду Ваших предложений.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Неля умеет писать замечательные статьи, только если сроки не поджимают. С заказом справилась на "отлично".
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкая постановка заданий, мгновенная оплата. Рекомендую.
$10
10 баллов
9 лет назад
Неля показала себя прекрасным специалистом. Качество работы - поразительное, сразу видно профессионала медицинской тематики, доктора со стажем. Конечно есть небольшие проблемы с оперативностью, но на это с легкостью закрываю глаза учитывая уровень работы которую она проделывает. С радостью отдаю ей больше и больше заказов.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, четко поставленное задание, быстрая оплата, в том числе и передоплата, быстрая связь по скайпу. Сотрудничеством довольна, работаем дальше.
$2
10 баллов
9 лет назад
Всё сделано было отлично, в сроки уложилась, статьи любо-дорого было почитать. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое ТЗ, быстрая связь и своевременная оплата. Сотрудничеством осталась довольна. Мои лучшие рекомендации.