Правильно жить - значит работать.

Здравствуйте! Специализируюсь на темах медицинской направленности, врач с 18-летним опытом работы. Но не ограничиваюсь ими. Прекрасно ориентируюсь в женских темах (красота, косметика, уход за собой, мода, кулинария и т.д.). С удовольствием пишу о детях, растениях и животных, странах и городах, мебели и текстиле. Опыт работы рерайтером-копирайтером 7 лет. Гарантирую грамотность и ответственное выполнение заказов.

За сутки пишу 5-6 тис. символов, так как считаю, что лучше качество, а не количество. Хорошо владею как русским, так и украинским языком.

Жду Ваших предложений.