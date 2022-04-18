Web-разработчик

Web-разработчик

Знания и навыки

Программист, веб-разработчик. Специализируюсь на backend разработке (PHP, WordPress, Laravel): интеграция верстки, разработка тем и плагинов, разработка модулей ( REST API ) взаимодействия с торговыми площадками и службами доставки.

Стек

HTML,CSS,SCSS,JS,JQuery,Vue,AJAX,PHP (ООП),WordPress,Laravel,Git

Время работы:

Работаю по рабочим дням (пн-пт) с 8.00-по 17.00.

Нахожусь на связи с 7.00-22.00 в мессенджерах

Оплата

Оцениваю час своей эффективной работы 7 $,

без учета затраченного времени на изучение проекта.

-WebMoney (WMZ, WMR).

-Яндекс Деньги.

Контакты

Тел. +79625985891 (Viber, WhatsApp )

Email [email protected] ( просматриваю утром, вечером)

О себе

Меня зовут Сергей программист, веб-разработчик. Образование высшее-техническое. Есть семья, двое взрослых детей. В свободное время занимаюсь спортом, зимой лыжи, летом – бег, вело. Люблю хорошую музыку.