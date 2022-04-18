Web-разработчик
Знания и навыки
Программист, веб-разработчик. Специализируюсь на backend разработке (PHP, WordPress, Laravel): интеграция верстки, разработка тем и плагинов, разработка модулей ( REST API ) взаимодействия с торговыми площадками и службами доставки.
Стек
HTML,CSS,SCSS,JS,JQuery,Vue,AJAX,PHP (ООП),WordPress,Laravel,Git
Время работы:
Работаю по рабочим дням (пн-пт) с 8.00-по 17.00.
Нахожусь на связи с 7.00-22.00 в мессенджерах
Оплата
Оцениваю час своей эффективной работы 7 $,
без учета затраченного времени на изучение проекта.
-WebMoney (WMZ, WMR).
-Яндекс Деньги.
Контакты
Тел. +79625985891 (Viber, WhatsApp )
Email [email protected] ( просматриваю утром, вечером)
О себе
Меня зовут Сергей программист, веб-разработчик. Образование высшее-техническое. Есть семья, двое взрослых детей. В свободное время занимаюсь спортом, зимой лыжи, летом – бег, вело. Люблю хорошую музыку.