✔Парсинг сайтов начинающей сложности✔
? Обо мне ?:
?Меня зовут Константин, я начинающий программист сайтов. Из среды обучения только ?домашнее. Имеется опыт парсинга сайтов. Надеюсь с вами сладимся и будем сотрудничать.
?Имеется опыт работы с такими библиотеками как: Selenium, Beautifulsoup4, requests, PyTelegramBotApi
?Мои проекты: Сайт??. Были скопированны данные более чем с 1700 ссылок
? Контактные Данные ?:
?Telegram: @KostiaAx
WhatsApp: +79994313356
?Email: [email protected]
? Цена за услугу ?:
?Цена около 20-50$ В зависимости от сложности
? Даю Гарантии ?:
?Проект сопровождается данными по ходе работы
?Бесплатные Правки
Я против войны в Украине!