Nemosi

Константин Nemosi

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#10004;Парсинг сайтов начинающей сложности&#10004;

? Обо мне ?:

  • ?Меня зовут Константин, я начинающий программист сайтов. Из среды обучения только ?домашнее. Имеется опыт парсинга сайтов. Надеюсь с вами сладимся и будем сотрудничать.

  • ?Имеется опыт работы с такими библиотеками как: Selenium, Beautifulsoup4, requests, PyTelegramBotApi

  • ?Мои проекты:  Сайт??. Были скопированны данные более чем с 1700 ссылок

? Контактные Данные ?:

? Цена за услугу ?:

  • ?Цена около 20-50$ В зависимости от сложности

? Даю Гарантии ?:

  • ?Проект сопровождается данными по ходе работы

  • ?Бесплатные Правки