Начинающий работник
Рерайт/Копирайт
- опыт пол года
- 100% уникальность, 30% воды(на текстРУ)
Графика
- почти что нет опыта
- векторные работы, пиксель-арты, низкоуровневые чертежи в KOMPAS
HTML
- почти что нет опыта
- при наличии времени - любая работа
Доп. работа
- моддинг
- тест ПО
- худ. перевод
- предложение идей
- администрирование сайта/группы и т.д.
Добрый день. Для связи со мной лучше всего использовать Telegram(@NeoFlux). На счёт цены всегда можно договориться, обучаюсь я быстро, понимаю свою задачу, об ошибках, которых надеюсь не будет, стоит говорить, и они будут исправлены.