Начинающий работник

Рерайт / Копирайт

- опыт пол года

- 100% уникальность, 30% воды(на текстРУ)

Графика

- почти что нет опыта

- векторные работы, пиксель-арты, низкоуровневые чертежи в KOMPAS

HTML

- почти что нет опыта

- при наличии времени - любая работа

Доп. работа

- моддинг

- тест ПО

- худ. перевод

- предложение идей

- администрирование сайта/группы и т.д.

Добрый день. Для связи со мной лучше всего использовать Telegram(@NeoFlux). На счёт цены всегда можно договориться, обучаюсь я быстро, понимаю свою задачу, об ошибках, которых надеюсь не будет, стоит говорить, и они будут исправлены.