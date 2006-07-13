Привет!
Я работаю программистом в крупной ІТ-компании. Имею большой опыт в программировании разных приложений Delphi Win32 & Delphi .NET. С#. Разрабатываю БД. В свободное время помагаю людям на Weblancer'e.
Сертифицирован Microsoft Certified Technology Specialist по MS SQL Server 2005 и .NET Framework 2.0 Fundamentals. MCP ID: 5830260.
Пишите на мыло и стучите в аську!
E-Mail: [email protected]
ICQ: 298754812
Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
17 лет назад
Высокая квалификация как профессионала в VB-скриптинге. Оперативная и дружелюбная реакция на пожелания и замечания. Весьма доволен результатом сотрудничества.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Постоянно на связи. Чётко указывает задание. Оплата мгновенная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!