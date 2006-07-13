Привет!

Я работаю программистом в крупной ІТ-компании. Имею большой опыт в программировании разных приложений Delphi Win32 & Delphi .NET. С#. Разрабатываю БД. В свободное время помагаю людям на Weblancer'e.

Сертифицирован Microsoft Certified Technology Specialist по MS SQL Server 2005 и .NET Framework 2.0 Fundamentals. MCP ID: 5830260.

Пишите на мыло и стучите в аську!

E-Mail: [email protected]

ICQ: 298754812