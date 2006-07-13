NeoLancer

Serhiy Pokrovskyy NeoLancer

 
34 годаУкраина/Львов
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Привет!

Я работаю программистом в крупной ІТ-компании. Имею большой опыт в программировании разных приложений Delphi Win32 & Delphi .NET. С#. Разрабатываю БД. В свободное время помагаю людям на Weblancer'e.

Сертифицирован Microsoft Certified Technology Specialist по MS SQL Server 2005 и .NET Framework 2.0 Fundamentals. MCP ID: 5830260.

Пишите на мыло и стучите в аську!

E-Mail: [email protected]

ICQ: 298754812

Delphi
Отзывы заказчиков
Silvery_Cat
Андрей 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
9 баллов
17 лет назад
Разработка скрипта на Visual Basic
Высокая квалификация как профессионала в VB-скриптинге. Оперативная и дружелюбная реакция на пожелания и замечания. Весьма доволен результатом сотрудничества.
Прекрасный заказчик! Постоянно на связи. Чётко указывает задание. Оплата мгновенная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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