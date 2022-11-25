YouTuber/программист/композитор/гейм дизайнер/ и многое другое

как написано в заголовке, умею работать в самых разных программах, таких как:

Adobe photoshop / premier pro (Создание превью, иконок, редактирование фото) / (Монтаж видео/обработка)

Fl studio (Композитор электронной музыки, так же могу сделать и в другом жанре, в том числе оркестр (есть специальность дирижера))

Создание сайтов на WordPress (В том числе крутых лендингов)

Создание игр на движке Unreal Engine 4 или 5 (Win/андроид)