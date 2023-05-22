Реализация Вашей идеи в Дизайн! ✨

👋 Привет!

Меня зовут Вера и мне 26 лет, есть два замечательных ребенка: Йорк Буся и Шотландец Урфи, других детей нет :)

Работаю в Adobe Photoshop с 2010 года, а также в программах GIMP, Figma, Adobe Illustrator. При этом успела попробовать себя в разных сферах: от репетитора по математике до госслужащего (ух! вот это да!). Такой разношерстный опыт научил выполнять работу качественно, в срок и, что немаловажно, договариваться с людьми для достижения поставленных целей.

Моя работа сейчас - осуществить Вашу идею в реальность с помощью кликов мышки и еще немного магии.

📞 Всегда на связи

Telegram: https://t.me/denesmi

Gmail: [email protected]