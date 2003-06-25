Переводы, копирайтинг

Добрый день! Меня зовут Дмитрий, мне 17 лет и я впервые решил заработать фрилансом, чего не скрываю. Если верить моему сертификату, то обладаю английским уровня C2( если кто-то не знает, то это 5 из шести подобных уровней, выше только носители), помимо этого стараюсь максимально контактировать с языком, изучать что-то новое и, рано или поздно, получить статус носителя языка. Помимо этого готов выполнять как более творческие задания, вроде написания своего текста, так и рутинные, вроде транскрипции видео и прочего.

Я понимаю, что достаточно смело доверится новичку с минимальным опытом работы, поэтому с радостью пойду на любые компромиссы по условиям, срокам и месту обсуждения, так как во многом занимаюсь этим ради опыта.

Спасибо, что дочитали это до конца, буду искренне рад поработать с любым заказчиком!