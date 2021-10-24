Видеомонтаж

Всем доброго времени суток. Меня зовут Антон и я занимаюсь съёмкой и монтажом видео.

Монтирую видео в абсолютно разных стилях, в зависимости от ваших предпочтений. Видеосъёмку провожу репортажную, съемка событий, рекламная съемка, промо ролики (ВНИМАНИЕ свадьбы не снимаю). Снимаю на беззеркальную камеру Panasonic G80 или айфон 11, есть штатив, немного света + плюс GoPro со стабилизатором.

Стоимость моих услуг зависит от временной занятости, от количества видео которые необходимо смонтировать (исходники) и от сложности работы.

ПОРТФОЛИО:

https://youtu.be/QYSmZYpLsAg - пример съемки и монтажа 2100 грн

https://youtu.be/ADHnxmaM4yw интро 1000 грн

https://youtu.be/SMEq3rCft6c - монтаж видеоклипа под музыку 1500 грн

https://youtu.be/yZjhK2_VgS8 - монтаж видеоклипа под музыку около 3 минут 3000 грн

https://youtu.be/_wzOQ_AXd78 - музыкальный влог 1500 грн

https://youtu.be/TxfoCsww27g - монтаж свадебного клипа 2500 грн

https://youtu.be/zXufdAq8a0E - интро 500 грн

https://youtu.be/uGM3hbECej8 - пример инста сториз 400 грн - бюджетный вариант

https://youtu.be/lKoKjtGepuY - пример инста сториз (но тут больше как интро) 1000 грн

https://youtu.be/ThdilEKUzNI - пример интро 500 грн

Telegram: @NeunOstsee

E-mail: [email protected]