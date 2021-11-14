Владислав Федорак NeverMoriSonNeverMoriSon
Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, визитки ). Занимаюсь разработкой с нуля до качественного продукта, а результат работы это понятная структура, качественный код и обратная связь по проекту. Нравится заниматься интересными задачами.
Что я умею:
- Разработка под ключ:
- Анализ ниши;
- Создание скелета;
- Дизайн макета;
- Работа с кодом;
- Правки (если имеются);
- Выгрузка на хостинг;
- Проверка работы тестерами скорости;
- Адаптивная верстка (gulp, scss, BAM)
- Доработка существующих проектов
Что я не умею:
- Посадка на CMS;
- Интернет-магазин;
- Работа с Back-End;
Все это временно дело.
К работе отношусь ответственно.
Связаться со мной можно тут:
Telegram - @NeverMoriSon
VK - Владислав Невер
E-mail - [email protected]