Веб дизайн - Вёрстка - Доработка проектов

Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, визитки ). Занимаюсь разработкой с нуля до качественного продукта, а результат работы это понятная структура, качественный код и обратная связь по проекту. Нравится заниматься интересными задачами.

Что я умею:

- Разработка под ключ:

﻿- Анализ ниши;

﻿- Создание скелета;

﻿- Дизайн макета;

﻿- Работа с кодом;

﻿- Правки (если имеются);

﻿- Выгрузка на хостинг;

﻿- Проверка работы тестерами скорости;

- Адаптивная верстка (gulp, scss, BAM)

- Доработка существующих проектов

Что я не умею:

- Посадка на CMS;

- Интернет-магазин;

- Работа с Back-End;

Все это временно дело.

К работе отношусь ответственно.

Связаться со мной можно тут:

Telegram - @NeverMoriSon

VK - Владислав Невер

E-mail - [email protected]