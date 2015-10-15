Never_Last

- Петишова Анна Юрьевна
- Опыт работы
- Водитель такси на авто фирмы
Знание технического устройства автомобиля
Аккуратный стиль вождения
Умение вежливо общаться с клиентами
Опыт работы на автомобилях различного класса
- Автомойщик, администратор
Уборка, чистка салона
Нанесение твердого воска
Натирание стекол, зеркал
Химчистка салона автомобиля
Удаление битумных пятен
Чистка дисков
Полировка фар и царапин
Расчёт клиентов
Ведение бухгалтерии
Контроль качества работы сотрудников
Выдача заработной платы
Достижения:Умение работать с моющим оборудованием
Знание процесса мойки машин
Организация работы
Решение конфликтных ситуаций и нахождение компромиссных решений
- Автомойщик
Уборка, чистка салона
Натирание кузова полимерным, холодным, горячим и твердым воском
Натирание стекол, зеркал
Химчистка салона автомобиля
Удаление битумных пятен
Нанесение твердого воска
Чистка дисков
Достижения:Умение работать с моющим оборудованием
Знание процесса мойки машин
Детейлинг мойка
Растонирование стекол
Полировка кузова
Мойка двигателя парогенератором
- Водитель такси
Знание технического устройства автомобиля
Аккуратный стиль вождения
Умение вежливо общаться с клиентами
Опыт работы на автомобилях различного класса
- Водитель такси
Знание технического устройства автомобиля
Аккуратный стиль вождения
Умение вежливо общаться с клиентами
Опыт работы на автомобилях различного класса
- Мастер ногтевой эстетики
Большой опыт работы с клиентами в салоне красоты
Владение техникой аппаратного европейского и обрезного маникюра
Наращивание ногтей (акрил и гель)
Художественная роспись ногтей
Тату-мастерс 01.2016 по 03.2016 (3 месяца)Kharkiv-INKОбязанности:Художественная татуировка
Эскизы тату
Коррекция старой тату
Исправление старых тату
Кавер-тату
- Торговый представитель с личным автомобилем
Выполнение задач по увеличению видимости, доступности и узнаваемости брендов компании
Построение оптимальных продаж и взаимоотношений со своими клиентами
Разработка оптимальной экспозиции и товарных запасов в торговых точках
Контроль доставки товара
Поиск новых клиентов
Ведение переговоров
Отслеживание дебиторской задолженности
- Мерчендайзер
Выкладка товара
Сбор маркетинговой информации по заданию компании
Организация оформления торгового зала
Анализ выкладки товара и контроль за соблюдением принятых стандартов
Производство конкурентного анализа в части продвижения аналогичного товара
Отчетность
- Кассир
Работа с кассовым аппаратом, терминалом, сканером, кардридером и пр.
Составление кассовой отчетности
Прием, учет, выдача, хранение денежных средств
Проведение наличных расчетов
Мастер ногтевого сервисас 03.2013 по 06.2013 (3 месяца)Салон красоты "Ева"(Предоставление услуг ногтевого сервиса)Обязанности:Большой опыт работы с клиентами
Владение техникой аппаратного европейского и обрезного маникюра
Наращивание ногтей (акрил и гель)
Художественная роспись ногтей
Мастер ногтевого сервисас 11.2012 по 01.2013 (2 месяца)Салон красоты "Angel"(Предоставление услуг ногтевого сервиса)Сайт компании: https://m.vk.com/club105606266Обязанности:Большой опыт работы с клиентами
Владение техникой аппаратного европейского и обрезного маникюра
Наращивание ногтей (акрил и гель)
Художественная роспись ногтей
Мастер ногтевого сервисас 08.2012 по 11.2012 (3 месяца)Express beauty(Предоставление услуг ногтевого сервиса)Сайт компании: https://m.vk.com/club105606266Обязанности:Большой опыт работы с клиентами
Владение техникой аппаратного европейского и обрезного маникюра
Наращивание ногтей (акрил и гель)
Художественная роспись ногтей
Системный администраторс 01.2011 по 04.2011 (4 месяца)Компьютерный клуб “Полигон”Обязанности:Поддержка пользователей
Ремонт оборудования
Расчет клиентов
Ведение бухгалтерского учета
Обновление ПО
- Образование
- Среднее
- Дополнительное образование
- Профессиональные навыки
- Знание языков
- Рекомендации
- Дополнительная информация
Личные качестваКоммуникабельностьСтрессоустойчивостьОтветственностьБыстрая обучаемостьЦелеустремленность
Увлечения и интересыЧтение, литература, историяТворческие виды деятельностиЛитературная деятельностьСтрастный автолюбительВолейбол (кандидат в мастера спорта)