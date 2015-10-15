Never_Last

Креативное, творческое и ответственное выполнение поставленной задачи!

Петишова Анна Юрьевна

Опыт работы Водитель такси на авто фирмы



с 04.2019 по 08.2019 (4 месяца)Такси 3040(Пассажирские перевозки)Сайт компании: https://3040.com.ua/Обязанности:Перевозка пассажиров, буксир, курьер, услуга трезвый водитель.

Знание технического устройства автомобиля

Аккуратный стиль вождения

Умение вежливо общаться с клиентами

Опыт работы на автомобилях различного класса





Автомойщик, администратор

с 01.2017 по 02.2018 (1 год 1 месяц)Автомойка “Автодуш”(Предоставление комплексных услуг по уходу за автомобилем)Сайт компании:Обязанности:Внешняя мойка кузова авто

Уборка, чистка салона

Нанесение твердого воска

Натирание стекол, зеркал

Химчистка салона автомобиля

Удаление битумных пятен

Чистка дисков

Полировка фар и царапин

Расчёт клиентов

Ведение бухгалтерии

Контроль качества работы сотрудников

Выдача заработной платы

Достижения:Умение работать с моющим оборудованием

Знание процесса мойки машин

Организация работы

Решение конфликтных ситуаций и нахождение компромиссных решений

Автомойщик

с 04.2017 по 09.2017 (5 месяцев)Автомойка “Vegas”(Предоставление комплексных услуг по уходу за автомобилем)Обязанности:Внешняя мойка автомобиля

Уборка, чистка салона

Натирание кузова полимерным, холодным, горячим и твердым воском

Натирание стекол, зеркал

Химчистка салона автомобиля

Удаление битумных пятен

Нанесение твердого воска

Чистка дисков

Достижения:Умение работать с моющим оборудованием

Знание процесса мойки машин

Детейлинг мойка

Растонирование стекол

Полировка кузова

Мойка двигателя парогенератором

Водитель такси

с 07.2016 по 04.2017 (9 месяцев)Shark Taxi (Пассажирские перевозки)Сайт компании: https://shark-taxi.ua Обязанности:Перевозка пассажиров, буксир, курьер, услуга трезвый водитель.

Знание технического устройства автомобиля

Аккуратный стиль вождения

Умение вежливо общаться с клиентами

Опыт работы на автомобилях различного класса

Водитель такси

с 12.2015 по 04.2017 (1 год 4 месяца)Любимое такси, ООО (Пассажирские перевозки)Сайт компании:Обязанности:Перевозка пассажиров, буксир, курьер, услуга трезвый водитель.

Знание технического устройства автомобиля

Аккуратный стиль вождения

Умение вежливо общаться с клиентами

Опыт работы на автомобилях различного класса

Мастер ногтевой эстетики

с 09.2016 по 12.2016 (3 месяца)ЧП Храмцова (Предоставление услуг ногтевого сервиса)Обязанности:Предоставление комплексных процедур ногтевой эстетики.

Большой опыт работы с клиентами в салоне красоты

Владение техникой аппаратного европейского и обрезного маникюра

Наращивание ногтей (акрил и гель)

Художественная роспись ногтей

Тату-мастерс 01.2016 по 03.2016 (3 месяца)Kharkiv-INKОбязанности:Художественная татуировка

Эскизы тату

Коррекция старой тату

Исправление старых тату

Кавер-тату

Торговый представитель с личным автомобилем

с 10.2015 по 01.2016 (3 месяца)САН ІнБев Україна, ПАТ/ SUN InBev Ukraine(FMCG)Сайт компании: http://www.suninbev.com.uaОбязанности:Сбор заказов

Выполнение задач по увеличению видимости, доступности и узнаваемости брендов компании

Построение оптимальных продаж и взаимоотношений со своими клиентами

Разработка оптимальной экспозиции и товарных запасов в торговых точках

Контроль доставки товара

Поиск новых клиентов

Ведение переговоров

Отслеживание дебиторской задолженности

Мерчендайзер

с 06.2015 по 10.2015 (4 месяца)САН ІнБев Україна, ПАТ/ SUN InBev Ukraine(FMCG)Сайт компании: http://www.suninbev.com.uaОбязанности:Посещение ТТ

Выкладка товара

Сбор маркетинговой информации по заданию компании

Организация оформления торгового зала

Анализ выкладки товара и контроль за соблюдением принятых стандартов

Производство конкурентного анализа в части продвижения аналогичного товара

Отчетность

Кассир

с 07.2013 по 11.2013 (4 месяца)ТОВ «Fozzy Group», Сеть супермаркетов "Сильпо"(FMCG)Сайт компании: https://silpo.uaОбязанности:Ведение кассовых операций

Работа с кассовым аппаратом, терминалом, сканером, кардридером и пр.

Составление кассовой отчетности

Прием, учет, выдача, хранение денежных средств

Проведение наличных расчетов

Мастер ногтевого сервисас 03.2013 по 06.2013 (3 месяца)Салон красоты "Ева"(Предоставление услуг ногтевого сервиса)Обязанности:Большой опыт работы с клиентами

Владение техникой аппаратного европейского и обрезного маникюра

Наращивание ногтей (акрил и гель)

Художественная роспись ногтей

Мастер ногтевого сервисас 11.2012 по 01.2013 (2 месяца)Салон красоты "Angel"(Предоставление услуг ногтевого сервиса)Сайт компании: https://m.vk.com/club105606266Обязанности:Большой опыт работы с клиентами

Владение техникой аппаратного европейского и обрезного маникюра

Наращивание ногтей (акрил и гель)

Художественная роспись ногтей

Мастер ногтевого сервисас 08.2012 по 11.2012 (3 месяца)Express beauty(Предоставление услуг ногтевого сервиса)Сайт компании: https://m.vk.com/club105606266Обязанности:Большой опыт работы с клиентами

Владение техникой аппаратного европейского и обрезного маникюра

Наращивание ногтей (акрил и гель)

Художественная роспись ногтей

Системный администраторс 01.2011 по 04.2011 (4 месяца)Компьютерный клуб “Полигон”Обязанности:Поддержка пользователей

Ремонт оборудования

Расчет клиентов

Ведение бухгалтерского учета

Обновление ПО

Образование Среднее



Дополнительное образование

с 09.2009 по 05.2013Харьковский патентно-компьютерный колледжСпециальность: Обслуживание компьютерных систем и сетейОнлайн-практика в ПриватБанкС 5.04.2018г. по 27.04.2018г. прошла ознакомительную онлайн-практику в ПриватБанк и соответствую уровню подготовки «Консультант банковского обслуживания»Сертификат: https://m.facebook.com/photo.php?fbid=215944502558466&id=100024287540219&set=a.189250821894501.1073741828.100024287540219&source=48

Профессиональные навыки

Знание языков

Рекомендации

Дополнительная информация

Продвинутый пользователь ПКНавык общения с клиентамиНавык организации командной работыРусский — экспертУкраинский — экспертАнглийский — среднийГеоргиу АнтонАдминистратор, Автомойка "Vegas", +380501951811Водительское удостоверениеКатегория BПолучено 15.10.2015г.

Личные качестваКоммуникабельностьСтрессоустойчивостьОтветственностьБыстрая обучаемостьЦелеустремленность

Увлечения и интересыЧтение, литература, историяТворческие виды деятельностиЛитературная деятельностьСтрастный автолюбительВолейбол (кандидат в мастера спорта)