NevidX

Никита NevidX

 
20 летРоссия/Киров
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная верстка сайта. HTML, CSS, SASS, JavaScript, адаптивная верстка, BEM, кроссбраузерность.

Приветствую тебя в моем резюме! По всей видимости ты ответственный заказчик, потому что обратился к ответственному фрилансеру.

Моя цель - предоставить вам максимально удобную и качественную услугу.

Работая со мной вы получаете:

  • Работу выполненную в срок

  • Гарантию на верстку - неделя после передачи архива, я внесу правки бесплатно.
  • Хорошее настроение :)
Работа по плану:

  • Оценка заказа
  • Выполнение
  • Проверка
  • Оплата
  • Передача верстки заказчику

Связь:

E-mail: [email protected]

VK: https://vk.com/nevid4

Верстаю по вашему макету:

  • Валидно
  • Адаптивно

Так как я много практиковался и обучался, и теперь готов предоставлять услуги как фрилансер, у меня еще пока нет отзывов, но вы можете стать первым!

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSSASS
Портфолио