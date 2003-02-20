Качественная верстка сайта. HTML, CSS, SASS, JavaScript, адаптивная верстка, BEM, кроссбраузерность.
Приветствую тебя в моем резюме! По всей видимости ты ответственный заказчик, потому что обратился к ответственному фрилансеру.
Моя цель - предоставить вам максимально удобную и качественную услугу.
Работая со мной вы получаете:
- Работу выполненную в срок
- Гарантию на верстку - неделя после передачи архива, я внесу правки бесплатно.
- Хорошее настроение :)
- Оценка заказа
- Выполнение
- Проверка
- Оплата
- Передача верстки заказчику
Связь:
E-mail: [email protected]
Верстаю по вашему макету:
- Валидно
- Адаптивно
Так как я много практиковался и обучался, и теперь готов предоставлять услуги как фрилансер, у меня еще пока нет отзывов, но вы можете стать первым!
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