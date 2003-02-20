Качественная верстка сайта. HTML, CSS, SASS, JavaScript, адаптивная верстка, BEM, кроссбраузерность.

Приветствую тебя в моем резюме! По всей видимости ты ответственный заказчик, потому что обратился к ответственному фрилансеру.

Моя цель - предоставить вам максимально удобную и качественную услугу.

Работая со мной вы получаете:

Работу выполненную в срок

Гарантию на верстку - неделя после передачи архива, я внесу правки бесплатно.

Хорошее настроение :)

Оценка заказа

Выполнение

Проверка

Оплата

Передача верстки заказчику

Связь:

E-mail: [email protected]

VK: https://vk.com/nevid4

Верстаю по вашему макету:

Валидно

Адаптивно

Так как я много практиковался и обучался, и теперь готов предоставлять услуги как фрилансер, у меня еще пока нет отзывов, но вы можете стать первым!