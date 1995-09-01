Нужны статьи, от профессионального психолога, которые поднимают настроение, укрепляют веру в свои силы, в то, что многое в судьбе зависит от самого человека. Ориентированы на людей, стремящихся: - научиться видеть больше возможностей и позитивных сторон, - уйти от ограничивающих убеждений, - ...
- Опыт работы
VegaStar (разработка сайтов и мобильных приложений для Android)
- полный цикл разработки приложений для Android от проектирования до программирования:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=VegaStar,
Все приложения аккаунта написаны на java, кроме БиК, - это игра написана на ActionScript 3.0 и я адаптировала ее под Android.
Навыки, полученные за время разработки:
- работа с сетью
- система уведомлений
- многопоточность
- API Google map
- Facebook API
- авторизация пользователя Google
- внедрение системы платежей Google
- Google analytics API
- Google index API
- работа видео и звуком
- использование системы voice to text
- интеграция в андроид приложение плагина для работы с диаграммами, написанного на JavaScript
- написание ANE библиотек на java/Android для использования в ActionScript
и др.
Написала компонент для выбора цвета.
Код в открытом доступе: https://github.com/ForestGrass/VegaStarColorPicker
- ActionScript разработчик
Dark Joker-Games LLC. Powered by Mail.ru (разработка игр для web на Flash ActionScript)
Разработка модулей для игр для социальных сетей: "Королевство ферм", "Колонизаторы" и других.
С 2012 TeamLead в проекте по разработке игры "Братва и кольцо".
Разработка приложений для Facebook (php, mysql, javascript, jquery/ajax, facebook api):
https://apps.facebook.com/425170257864183/
https://apps.facebook.com/1245824508818060/
и сайта к ним:
+ разработка сайта http://7gold.top/
Сайт-партнерка, витрина.
Для заполнения базы товаров писала парсер товаров с сайта
Для добавления товаров в желания (сердечки, страница с примером: https://7gold.top/jewelry/shopId/0/type/ring)
писала модуль и создала сайт http://giftme.top/plugin/lang/ru.
+ разработка сайта http://happy-affirmations.com
http://happy-affirmations.com/slideshow
+ разработка сайта http://vega-star.org/
Интеграция модуля для показа диаграмм.
+ разработка сайта http://100vox.com/
На этом сайте можно найти информацию о товаре по штрих-коду:
http://100vox.com/searchReview
Для заполнения базы товаров писала парсер товаров с сайтов goodsmatrix.ru и goodsmatrix.com.ua
Все вышеуказанные сайты и приложения разрабатывала полностью сама.
XTLabs (Разработка интернет магазинов с системой управления контентом).
Участвовала в разработке интернет-магазинов с системами управления контентом. Писала модули поиска по сайту, рейтинга товаров, отзывов и комментариев, родовое древо и другие. Проводила глобальный рефакторинг движка сайта в соответствии с принципами ооп. Участвовала в разработке сайтов:
https://poweredtemplate.com/, http://rozetka.ua и других
Образование
Старооскольский кооперативный техникум, Юридический, Правоведение
Дополнительное образование
Компьютерная Академия "Шаг" (2 года)
- Профессиональные навыки
Java под Android – использую в настоящее время, 3 года опыта.
JavaScript – использую в настоящее время, 10 лет опыта.
MySql – использую в настоящее время, 10 лет опыта.
HTML – использую в настоящее время, 10 лет опыта.
CSS – использую в настоящее время, 8 лет опыта.
JQuery, AJAX – использую в настоящее время, 10 лет опыта.
Git, Mercurial, SVN
Знание принципов OOP
Шаблоны проектирования – использую в настоящее время, 5 лет опыта.
- Знание языков
- Копирайтинг41 заявкаЗакрыт7 лет назад
Скрипт уже существует, и сейчас результат его работы выглядит так: http://happy-affirmations.com/script/affirmator/printPhraseImage.php?id=266 Хотелось бы, чтобы шрифт был более красивым и крупным. Пример фоновой картинки: http://happy-affirmations.com/img/affirmator/landscape/cover_10.jpg Требуется поддержка английского и русского языков - чтобы выглядело очень красиво. И поддержка тамильского, китайского языков - чтобы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Картинки украшений наподобие той, что в приложении. Можно картинки животных, - наподобие брошки. Предполагается, что эти картинки будут закрашиваться. Нужно использовать только чистые цвета, не градиенты.Иллюстрации и Рисунки28 заявокЗакрыт12 лет назад