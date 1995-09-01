PHP, Android разработчик

Опыт работы

с 03.2015 по наст. время (3 года 1 месяц)

VegaStar (разработка сайтов и мобильных приложений для Android)

- полный цикл разработки приложений для Android от проектирования до программирования:

https://play.google.com/store/apps/developer?id=VegaStar,

Все приложения аккаунта написаны на java, кроме БиК, - это игра написана на ActionScript 3.0 и я адаптировала ее под Android.

Навыки, полученные за время разработки:

- работа с сетью

- система уведомлений

- многопоточность

- API Google map

- Facebook API

- авторизация пользователя Google

- внедрение системы платежей Google

- Google analytics API

- Google index API

- работа видео и звуком

- использование системы voice to text

- интеграция в андроид приложение плагина для работы с диаграммами, написанного на JavaScript

- написание ANE библиотек на java/Android для использования в ActionScript

и др.

Написала компонент для выбора цвета.

Код в открытом доступе: https://github.com/ForestGrass/VegaStarColorPicker

ActionScript разработчик

с 06.2009 (8 лет 10 месяцев)

Dark Joker-Games LLC. Powered by Mail.ru (разработка игр для web на Flash ActionScript)

Разработка модулей для игр для социальных сетей: "Королевство ферм", "Колонизаторы" и других.

С 2012 TeamLead в проекте по разработке игры "Братва и кольцо".

Разработка приложений для Facebook (php, mysql, javascript, jquery/ajax, facebook api):

https://apps.facebook.com/425170257864183/

https://apps.facebook.com/1245824508818060/

и сайта к ним:

https://go-music.top/

+ разработка сайта http://7gold.top/

Сайт-партнерка, витрина.

Для заполнения базы товаров писала парсер товаров с сайта

http://karatov.ru

Для добавления товаров в желания (сердечки, страница с примером: https://7gold.top/jewelry/shopId/0/type/ring)

писала модуль и создала сайт http://giftme.top/plugin/lang/ru.

+ разработка сайта http://happy-affirmations.com

http://happy-affirmations.com/slideshow

+ разработка сайта http://vega-star.org/

Интеграция модуля для показа диаграмм.

+ разработка сайта http://100vox.com/

На этом сайте можно найти информацию о товаре по штрих-коду:

http://100vox.com/searchReview

Для заполнения базы товаров писала парсер товаров с сайтов goodsmatrix.ru и goodsmatrix.com.ua

Все вышеуказанные сайты и приложения разрабатывала полностью сама.

с 02.2003 по 06.2009 (6 лет 4 месяца)

XTLabs (Разработка интернет магазинов с системой управления контентом).

Участвовала в разработке интернет-магазинов с системами управления контентом. Писала модули поиска по сайту, рейтинга товаров, отзывов и комментариев, родовое древо и другие. Проводила глобальный рефакторинг движка сайта в соответствии с принципами ооп. Участвовала в разработке сайтов:

https://poweredtemplate.com/, http://rozetka.ua и других

Образование

с 09.1995 по 06.1998

Старооскольский кооперативный техникум, Юридический, Правоведение

Дополнительное образование

Компьютерная Академия "Шаг" (2 года)

Профессиональные навыки

Php – использую в настоящее время, 10 лет опыта.

Java под Android – использую в настоящее время, 3 года опыта.

JavaScript – использую в настоящее время, 10 лет опыта.

MySql – использую в настоящее время, 10 лет опыта.

HTML – использую в настоящее время, 10 лет опыта.

CSS – использую в настоящее время, 8 лет опыта.

JQuery, AJAX – использую в настоящее время, 10 лет опыта.

Git, Mercurial, SVN

Знание принципов OOP

Шаблоны проектирования – использую в настоящее время, 5 лет опыта.

Знание языков

Английский — средний