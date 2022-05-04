Nick97freelancer

Вёрстка сайтов семантично, адаптивно, качественно и в срок.
Здравствуйте! Меня зовут Никита. Я рад, что Вы посетили мою страницу.
Я занимаюсь web-разработкой, а именно - версткой сайтов.
Сейчас активно нарабатываю портфолио после обучения. Имею большое стремление к работе и адекватные расценки.
Что я использую в своей работе:
HTML5 | (семантически грамотная верстка)
CSS3 | (препроцессоры SCSS/SASS )
JS/jQuery
Flexbox | Grid Layout
БЭМ-методология
Pixel Perfect
Photoshop | Figma
Немного о себе:
- Образование - Высшее техническое;
- Мне нравится вёрстка и IT в целом, поэтому постоянно развиваюсь в данной сфере;
- Чувствую ответственность перед заказчиком, поэтому соблюдаю качество и сроки работы;
- Без проблем исправлю свои ошибки в кратчайшее сроки.
- Кроссбраузерную, валидную, адаптивную верстку;
- Гарантию. В течении 14 дней после сдачи работы устраню незамеченные ранее ошибки;
- Возможность сотрудничества на постоянной основе.
- Сбербанк
- ЮMoney (Яндекс.Деньги)
- Телефон/WhatsApp: +79293242733
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @popov_nikita0597
- Вконтакте: vk.com/id140414117
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