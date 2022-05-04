Nick97freelancer

Никита Nick97freelancer

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка сайтов семантично, адаптивно, качественно и в срок.

Здравствуйте! Меня зовут Никита. Я рад, что Вы посетили мою страницу.

Я занимаюсь web-разработкой, а именно - версткой сайтов.

Сейчас активно нарабатываю портфолио после обучения. Имею большое стремление к работе и адекватные расценки.

Что я использую в своей работе:

HTML5 | (семантически грамотная верстка)

CSS3 | (препроцессоры SCSS/SASS )

JS/jQuery

Flexbox | Grid Layout

БЭМ-методология

Pixel Perfect

Photoshop | Figma

Немного о себе:

  • Образование - Высшее техническое;﻿﻿
  • Мне нравится вёрстка и IT в целом, поэтому постоянно развиваюсь в данной сфере;
  • Чувствую ответственность перед заказчиком, поэтому соблюдаю качество и сроки работы;
  • Без проблем исправлю свои ошибки в кратчайшее сроки.
В результате работы со мной Вы получаете:

  • Кроссбраузерную, валидную, адаптивную верстку;
  • Гарантию. В течении 14 дней после сдачи работы устраню незамеченные ранее ошибки;
  • Возможность сотрудничества на постоянной основе.
Способы оплаты:

  • Сбербанк
  • ЮMoney (Яндекс.Деньги)
Контакты: