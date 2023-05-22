Начинающий веб-разработчик с большим энтузиазмом
HTML5, CSS3, BEM, SCSS/Less, Gulp/Vite, JS
О себе:
Изучаю frontend, плотное изучение которого началось в начале 2022 года. Прошёл массу бесплатных курсов на абсолютно разных образовательных платформах, изучил тонны обучающих видео на YouTube.
В данный момент времени прохожу курс по профессии «Frontend-разработчик» у HTML Academy, параллельно вливаясь в разные марафоны, тренинги, гайды и прочее.
Знаю синтаксис, адаптивную верстку, стилизацию и немного JavaScript. Все проекты проходят проверку на валидацию через W3C, повышение производительности сайта (оптимизация шрифтов, иконок, изображений, минификация HTML/CSS). Грамотный, чистый, понятный и семантический код.
Перфекционист.
Работы:
Github: https://github.com/NickSmrnv
Telegram: @NickSmrnv
Я против войны в Украине!