Начинающий веб-разработчик с большим энтузиазмом

HTML5, CSS3, BEM, SCSS/Less, Gulp/Vite, JS

О себе:

Изучаю frontend, плотное изучение которого началось в начале 2022 года. Прошёл массу бесплатных курсов на абсолютно разных образовательных платформах, изучил тонны обучающих видео на YouTube.

В данный момент времени прохожу курс по профессии «Frontend-разработчик» у HTML Academy, параллельно вливаясь в разные марафоны, тренинги, гайды и прочее.

Знаю синтаксис, адаптивную верстку, стилизацию и немного JavaScript. Все проекты проходят проверку на валидацию через W3C, повышение производительности сайта (оптимизация шрифтов, иконок, изображений, минификация HTML/CSS). Грамотный, чистый, понятный и семантический код.

Перфекционист.