UX & UI Design

Привет! Меня зовут Никита, и я из славного града Челябинска. На данный момент я являюсь студентом Челябинского государственного института культуры, кафедры режиссуры кино и ТВ. А это значит, что я обладаю навыками создания медиа-продукта на всех этапах его производства. Я довольно давно занимаюсь веб-дизайном, и, в совокупности с моим образованием, это делает из меня специалиста (без ложной скромности), обладающего чувством стиля и всеми необходимыми техническими навыками.

С удовольствием проведу для Вашего проекта ux-исследование, проанализирую рынок, конкурентов и подберу наилучшее решение для Вашего кейса, в рамках UI и UX.