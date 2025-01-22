Диктор/Актор дубляжу/Автор-сценарист/Композитор

Пропоную послуги диктора та актора дубляжу.

- Актор за освітою

- Більше п'яти років досвіду озвучування

- Власна студія

Мови: українська та англійська.

Додаткові навички та хоббі: музика і спів.

Працював з такими брендами як:

"Япошка"

"SOCAR"

"Арсенал Страхування"

Brand Voice каналу "Maney 24" на YouTube

До моїх послуг входить:

- озвучування рекламних та іміджевих прєктів

- начитка інформаційних текстів

- переозвучування відео / мануалів / відео курсів / тощо..

- начитка тексту для автовідповідачів і т.п.

- художнє озвучування літературніх творів

- дубляж кіно / мультфільмів / серіалів

+ обробка та зведення аудіо

Для усіх нових клієнтів діє знижка 25%!)

Якщо з 10:00 до 22:00

не відповім на вашу заявку протягом однієї години + 10% знижки)

Приклади моїх робіт - https://drive.google.com/drive/folders/1NcgDiGgu0FZca-eZIwC1sfsKIBL2SFB-?usp=sharing

Якщо залишились питання, звертайтеся до мене в телеграм - https://t.me/Nick_Rec

Відповідаю швидко. Виконую якісно. Їм з апетитом)

Завжди на зв'язку.