Пропоную послуги диктора та актора дубляжу.
- Актор за освітою
- Більше п'яти років досвіду озвучування
- Власна студія
Мови: українська та англійська.
Додаткові навички та хоббі: музика і спів.
Працював з такими брендами як:
"Япошка"
"SOCAR"
"Арсенал Страхування"
Brand Voice каналу "Maney 24" на YouTube
До моїх послуг входить:
- озвучування рекламних та іміджевих прєктів
- начитка інформаційних текстів
- переозвучування відео / мануалів / відео курсів / тощо..
- начитка тексту для автовідповідачів і т.п.
- художнє озвучування літературніх творів
- дубляж кіно / мультфільмів / серіалів
+ обробка та зведення аудіо
Для усіх нових клієнтів діє знижка 25%!)
Якщо з 10:00 до 22:00
не відповім на вашу заявку протягом однієї години + 10% знижки)
Приклади моїх робіт - https://drive.google.com/drive/folders/1NcgDiGgu0FZca-eZIwC1sfsKIBL2SFB-?usp=sharing
Якщо залишились питання, звертайтеся до мене в телеграм - https://t.me/Nick_Rec
Відповідаю швидко. Виконую якісно. Їм з апетитом)
Завжди на зв'язку.
Портфолио
- Арсенал Стахування. Озвучка24 просмотра
- COCAR. Озвучка реклами мережі автозаправних станцій.25 просмотров
- Переозвучка Сімпсонів. Приклад голосу.27 просмотров
- Япошка. Озвучка реклами мережі ресторонів23 просмотра