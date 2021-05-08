Nick_Stains

Web-разработчик email-ов

Молодой web-разработчик, специализируюсь конкретно на разработке email-ов и подписей. Html + css инлайново, табличная верстка, адаптивность под декстопы, телефоны и планшеты. Создаю чистый и валидный код, работаю с дизайнами из разных графических редакторов (Photoshop, InDesign, Figma, Adobe Illustrator, Adobe XD и т.д), оптимизирую под сервисы почтовых рассылок (MailChimp, Sendgrid, Klaviyo, Campain Monitor, Hobspot, Pardot, Marketo и т.д), делаю код под oft\eml. Тестирую на почтовых сервисах: Microsoft Outlook, Google Gmail; Yahoo! Mail; Mail.ru; Apple mail и тд. Сверстаю по вашему шаблону или же исправлю готовый код. Готов предоставить портфолио.