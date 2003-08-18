Nickls

Вайн Nickls

 
20 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Делаю эдиты для Тиктока и Рилс

занимаюсь монтажом коротких видео для tiktok и reels.
если вы артист и вам нужен сннипет для вашего трека обращайтесь)

также занимаюсь озвучкой.