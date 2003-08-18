Делаю эдиты для Тиктока и Рилс
занимаюсь монтажом коротких видео для tiktok и reels.
если вы артист и вам нужен сннипет для вашего трека обращайтесь)
также занимаюсь озвучкой.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пример моего голоса 1нет просмотров
- Сннипет для трека "Малышка"нет просмотров
- Сннипет для трека "Отпускай"нет просмотров
- Сннипет для трека "Можешь притворяться"нет просмотров
- Сннипет для трека "Задыхаюсь"нет просмотров
- Сннипет для трека "Ты знаешь"нет просмотров
- Пример моего голоса 2нет просмотров