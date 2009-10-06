Работаю в Corel DRAW, Corel painter и Photoshop.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Одна иконка нарисована, вторая в процессе работы не потребовалась.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно сотрудничать
$10
10 баллов
14 лет назад
Получилось красиво
Ответный отзыв
Отличный работодатель, заказ оплатил, приятно сотрудничать.
$15
10 баллов
14 лет назад
Работу выполнил в срок, доработал что нужно.. молодец!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно сотрудничать.
$10
10 баллов
14 лет назад
Результатом работы очень доволен!