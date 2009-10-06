Niferon

Андрей Niferon

 
37 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Работаю в Corel DRAW, Corel painter и Photoshop.

Photoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
createit
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
2 несложные иконки, отличающиеся цветовой гаммой
Одна иконка нарисована, вторая в процессе работы не потребовалась.
Хороший заказчик, приятно сотрудничать
Ответный отзыв
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужны 7 картинок по фэнтези
Получилось красиво
Отличный работодатель, заказ оплатил, приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Myxa_
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Перерисовать рисунок
Работу выполнил в срок, доработал что нужно.. молодец!
Хороший заказчик, приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Flash-анимация (шапка) для муз.форума
Результатом работы очень доволен!