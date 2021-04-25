Творческий человек.

Здравствуйте, у меня есть много свободного времени, которое я хочу проводить с пользой. Опыт общения с людьми присутствует. Я работаю редактором в одном паблике https://vk.com/be_a_part (170к подписчиков), а также являюсь администратором беседы. Слежу за порядком, реагирую на замечания и продумываю максимально комфортные условия для людей.

Так как для меня Интернет — ресурс, который позволял и позволяет мне не только интересно проводить время, но и зарабатывать, мир соц.сетей — привычная для меня среда.