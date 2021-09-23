Nigina9201

Нигина Акпаралиева Nigina9201Nigina9201
22 годаРоссия/Ярославль
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Меня зовут Нигина. Я вебдизайнер и SMM специалист. Занимаюсь упаковкой/ведением/продвижением бизнесов в соц.сетях.
У меня более 30 упакованных аккаунтов, ко мне возвращаются, меня советуют!
Из недавних: увеличила ежедневную прибыль салона в 3 раза 勞
Я с радостью выстрою стратегию для продвижения бизнеса! На связи 24/7.
Проходила 2 обучения. Опыт работы - 1 год. Есть успешные кейсы/примеры работ/результаты с схожими проектами. Готова их предоставить и выслать коммерческое предложение.
Специализируюсь на дизайне и верстке сайтов на платформе Тильда.
Есть опыт создания интернет-магазинов.
Создаю Taplink.
Действие аккаунта приостановлено!