NiginaIslomova

3d-визуализация интерьеров/экстерьеров и 3d- моделирование.
Меня зовут Нигина Исломова! Я занимаюсь 3d - визуализацией интерьеров/ экстерьеров и 3d -
моделированием. Являюсь сертифицированным специалистом
Autodesk.
Фотореалистичные фото картины с использованием 3D Max.
Мои навыки:
• 3D визуализация
• 3D моделирование
• Сертифицированный специалист Autodesk
Имеется опыт работы с программами:
• 3ds Max
• Corona
• Photoshop
• Marvelous designer
Я ценю свое и ваше время, поэтому всегда оперативно вношу правки
и не затягиваю сроки. Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/file/d/1L1XWh4dLJ38rUHwbc5B-6Pyk0QyGfefg/view?usp=sharing где вы можете посмотреть мои работы. Если они вам понравятся, то свяжитесь со мной по номеру +998935860199. Буду рада сотрудничеству)