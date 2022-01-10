NiginaIslomova

3d-визуализация интерьеров/экстерьеров и 3d- моделирование.

Меня зовут Нигина Исломова! Я занимаюсь 3d - визуализацией интерьеров/ экстерьеров и 3d -

моделированием. Являюсь сертифицированным специалистом

Autodesk.

Фотореалистичные фото картины с использованием 3D Max.

Мои навыки:

• 3D визуализация

• 3D моделирование

• Сертифицированный специалист Autodesk

Имеется опыт работы с программами:

• 3ds Max

• Corona

• Photoshop

• Marvelous designer

Я ценю свое и ваше время, поэтому всегда оперативно вношу правки

и не затягиваю сроки. Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/file/d/1L1XWh4dLJ38rUHwbc5B-6Pyk0QyGfefg/view?usp=sharing где вы можете посмотреть мои работы. Если они вам понравятся, то свяжитесь со мной по номеру +998935860199. Буду рада сотрудничеству)