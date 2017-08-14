Работаю качественно и в срок. Верстаю Вам сайты на HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery. Адаптивность, чистый код и кроссбраузерность - гарантирую.

Связь:

не нарушаю сроков

довожу дело до конца

всегда на связи

Фрилансер-Джедай

трезво оцениваю свои возможности

- Адаптивная, кроссбраузерная и валидная вёрстка. Предпочитаю делать чистый и понятный код

- Анимация сайтов посредством jQuery

- Создание веб сайтов под ключ (интернет-магазины)

- Установка, настройка, вёрстка шаблонов CMS Joomla

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов

Технологии: