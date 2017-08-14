Nihlosoff

Петр Волошин Nihlosoff

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Работаю качественно и в срок. Верстаю Вам сайты на HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery. Адаптивность, чистый код и кроссбраузерность - гарантирую.

Связь:

Обо мне:

  • не нарушаю сроков
  • довожу дело до конца
  • всегда на связи
  • Фрилансер-Джедай 
  • трезво оцениваю свои возможности
Род занятий:

- Адаптивная, кроссбраузерная и валидная вёрстка. Предпочитаю делать чистый и понятный код

- Анимация сайтов посредством jQuery

- Создание веб сайтов под ключ (интернет-магазины)

- Установка, настройка, вёрстка шаблонов CMS Joomla

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов

Технологии:

  • HTML (HTML5)
  • CSS (CSS3),  SASS
  • jQuery
  • Bootstrap
  • БЭМ
  • PHP, MySQL
Образование:

PHPMySQLHTMLCSSJoomlaBootstrapjQuerySASS
Портфолио
Отзывы заказчиков
gerapoly
Полина 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$66
10 баллов
6 лет назад
Внесение правок и оптимизация сайта
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