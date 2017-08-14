Работаю качественно и в срок. Верстаю Вам сайты на HTML5, CSS3, Bootstrap, jQuery. Адаптивность, чистый код и кроссбраузерность - гарантирую.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Skype: dr_jio6ctep
- Telegram: @nihlosoff
- не нарушаю сроков
- довожу дело до конца
- всегда на связи
- Фрилансер-Джедай
- трезво оцениваю свои возможности
- Адаптивная, кроссбраузерная и валидная вёрстка. Предпочитаю делать чистый и понятный код
- Анимация сайтов посредством jQuery
- Создание веб сайтов под ключ (интернет-магазины)
- Установка, настройка, вёрстка шаблонов CMS Joomla
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов
Технологии:
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3), SASS
- jQuery
- Bootstrap
- БЭМ
- PHP, MySQL
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Портфолио
- Верстка сайта на WordPress119 просмотров
Отзывы заказчиков
$66
10 баллов
6 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!