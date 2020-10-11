Здравствуйте, меня зовут Вероника и я UI / UX веб-дизайнер с опытом работы и кучей курсов за плечами.
Важной чертой моего отношения к дизайну является то, что я понимаю что красивая картинка ничто для бизнеса, без качественного UX.
Я ответственная, умею работать в команде, при необходимости быстро переключаюсь между задачами, правильно назначаю приоритеты задачам.
Внимательна к деталям (знаю разницу между минусом, дефисом, тире; не оставляю висячие предлоги; правильно использую кавычки).
Занимаюсь: разработкой дизайна сайтов и созданием адаптивных версий сайтов; разработкой отдельных элементов сайта (кнопок, контактных форм, шапки и прочее);
созданием landing page.
Знание программ:
figma, illustrator, photoshop, lithtroom, Adobe XD. Базовые знания Tilda и HTML
Мое портфолио:
https://www.behance.net/nikapips
Я уверена , что качественный дизайн изменит мир.
Портфолио
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