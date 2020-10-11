UI / UX веб-дизайнер который услышит ваши пожелания.

Здравствуйте, меня зовут Вероника и я UI / UX веб-дизайнер с опытом работы и кучей курсов за плечами.

Важной чертой моего отношения к дизайну является то, что я понимаю что красивая картинка ничто для бизнеса, без качественного UX.

Я ответственная, умею работать в команде, при необходимости быстро переключаюсь между задачами, правильно назначаю приоритеты задачам.

Внимательна к деталям (знаю разницу между минусом, дефисом, тире; не оставляю висячие предлоги; правильно использую кавычки).

Занимаюсь: разработкой дизайна сайтов и созданием адаптивных версий сайтов; разработкой отдельных элементов сайта (кнопок, контактных форм, шапки и прочее);

созданием landing page.

Знание программ:

figma, illustrator, photoshop, lithtroom, Adobe XD. Базовые знания Tilda и HTML

Мое портфолио:

https://www.behance.net/nikapips

Я уверена , что качественный дизайн изменит мир.