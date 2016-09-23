Вёрстка сайтов на HTML5 и CSS3. Адаптивная вёрстка на bootstrap

Привет, меня зовут Николай. Интересуюсь Web-технологиями, в частности вёрсткой сайтов.

Знаю

HTML5

CSS3

JQuery

Bootstrap

Выполняю следующие виды вёрстки

Адаптивная

Семантическая

Кроссбраузерная

Принимаю заказы без предоплаты

По всем интересующим вопросам пишите в сообщения или на почту [email protected]