NikAzaza

Николай NikAzaza

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Вёрстка сайтов на HTML5 и CSS3. Адаптивная вёрстка на bootstrap

Привет, меня зовут Николай.  Интересуюсь Web-технологиями, в частности вёрсткой сайтов.

Знаю

  • HTML5
  • CSS3
  • JQuery
  • Bootstrap
Выполняю следующие виды вёрстки

  • Адаптивная
  • Семантическая
  • Кроссбраузерная
Принимаю заказы без предоплаты

По всем интересующим вопросам пишите в сообщения или на почту [email protected]

Отзывы заказчиков

inity
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Преобразить контент-блок на сайте
CSSHTML
Были сомнения при выборе, исполнитель совсем новый на сервисе (всего 10 дней) Работа выполнена быстро, все по ТЗ, могу рекомендовать
Отличный заказчик Грамотно изложил суть проблемы. Никаких проблем с коммуникацией и оплатой
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$0.5/час
от $3от 1 дня
#997