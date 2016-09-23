Вёрстка сайтов на HTML5 и CSS3. Адаптивная вёрстка на bootstrap
Привет, меня зовут Николай. Интересуюсь Web-технологиями, в частности вёрсткой сайтов.
Знаю
- HTML5
- CSS3
- JQuery
- Bootstrap
- Адаптивная
- Семантическая
- Кроссбраузерная
По всем интересующим вопросам пишите в сообщения или на почту [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
CSSHTML
Были сомнения при выборе, исполнитель совсем новый на сервисе (всего 10 дней) Работа выполнена быстро, все по ТЗ, могу рекомендовать
Ответный отзыв
Отличный заказчик Грамотно изложил суть проблемы. Никаких проблем с коммуникацией и оплатой
HTML-верстка
1 отзыв
$0.5/час
от $3от 1 дня
#997