Frontend разработчик
Делаю как для себя
Обо мне:
- основная работа - Magento Frontend Developer;
- Николай, 24 года;
- интерес к web-технологиям с 12 лет;
Знаю в совершенстве:
- html5;
- сss(+препроцессоры less, sass);
- JQuery, js;
- Figma, Photoshop, Avocode;
- git;
Стремлюсь знать в совершенстве(то, что активно изучаю, либо использовал):
- Magento, WordPress;
- javascript;
- React, Redux;
- BackEnd: Node JS;
- Laravel, Symfony;
Интересуюсь:
- SEO;
- SPA;
- новые технологии;
- GameDev;
Люблю:
- прокачивать мозг;
- javascript;
Свои проекты, пробы, технологии:
Мои контакты:
- telegram : @NikDevNik
- skype: Николай Черевань
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Wix
Просто лучший. Все качественно и молниеносно. Всем рекомендую. Спасибо Ник.
Ответный отзыв
Конкретная задача, быстрые ответы на вопросы по ТЗ, связь 24\7. Заказчик супер!