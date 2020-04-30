Nik_Dev_Nik

Николай Nik_Dev_Nik

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Frontend разработчик

Делаю как для себя 

Обо мне:  

- основная работа - Magento Frontend Developer;

- Николай, 24 года;

- интерес к web-технологиям с 12 лет;

Знаю в совершенстве:  

- html5; 

- сss(+препроцессоры less, sass); 

-  JQuery, js;

- Figma, Photoshop, Avocode;  

 - git; 

Стремлюсь знать в совершенстве(то, что активно изучаю, либо использовал): 

- Magento, WordPress;

- javascript; 

- React, Redux; 

- BackEnd: Node JS; 

- Laravel, Symfony; 

Интересуюсь: 

- SEO; 

- SPA; 

- новые технологии;

- GameDev; 

Люблю:

- прокачивать мозг;

- javascript; 

Свои проекты, пробы, технологии: 

GitHub

Мои контакты: 

- telegram : @NikDevNik

- skype: Николай Черевань 

 

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Отзывы заказчиков

guest_15706117655652
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
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Wix
Просто лучший. Все качественно и молниеносно. Всем рекомендую. Спасибо Ник.
Конкретная задача, быстрые ответы на вопросы по ТЗ, связь 24\7. Заказчик супер!
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