Frontend разработчик

Делаю как для себя

Обо мне:

- основная работа - Magento Frontend Developer;

- Николай, 24 года;

- интерес к web-технологиям с 12 лет;

Знаю в совершенстве:

- html5;

- сss(+препроцессоры less, sass);

- JQuery, js;

- Figma, Photoshop, Avocode;

- git;

Стремлюсь знать в совершенстве(то, что активно изучаю, либо использовал):

- Magento, WordPress;

- javascript;

- React, Redux;

- BackEnd: Node JS;

- Laravel, Symfony;

Интересуюсь:

- SEO;

- SPA;

- новые технологии;

- GameDev;

Люблю:

- прокачивать мозг;

- javascript;

Свои проекты, пробы, технологии:

GitHub

Мои контакты:

- telegram : @NikDevNik

- skype: Николай Черевань