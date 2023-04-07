Монтаж, обработка и фотообработка видеороликов и фотографий

Я видеомонтажер. Занимаюсь обработкой видео на любую тематику, таких как: презентации, документальные, рекламные и развлекательные. Также я делаю короткие видео для shorts и instagram. Практикую также транскрибацию с созданием субтитров для видео. Программы:

-Adobe premiere

-Davinci Resolve

- CapCut

- Adobe Premiere

-Microsoft Office

-OBS Studio