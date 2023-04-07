Никита Nik_Rukavtsov_77Nik_Rukavtsov_77
22 годаРоссия/Таганрог
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Монтаж, обработка и фотообработка видеороликов и фотографий
Я видеомонтажер. Занимаюсь обработкой видео на любую тематику, таких как: презентации, документальные, рекламные и развлекательные. Также я делаю короткие видео для shorts и instagram. Практикую также транскрибацию с созданием субтитров для видео. Программы:
-Adobe premiere
-Davinci Resolve
- CapCut
- Adobe Premiere
-Microsoft Office
-OBS Studio
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Shortsнет просмотров
- Reelsнет просмотров
- Динамичное видеонет просмотров
- Короткая реклама для строительной компаниинет просмотров
- Проект "Гостевой дом"нет просмотров
- Урок по криптовалюте1 просмотр
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга