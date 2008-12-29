Добрый день. Задача: Сделать интернет-казино. Отрисовка флеш-игр, написание движка, подключение платежных систем. Требование: Хороший илюстратор для флеш-игр (самые популярные, около 25 шт.), дизайнер, верстальщик, программист с отличными знаниями. Сроки пока не оговорены. Для участия в тендере: Составить смету ...