Nika2101

Вероника Шипунова Nika2101

 
34 годаРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Игра Crazy Monkey

    Нужно сделать игру для казино. Отрисовка графики и код. Самая популярная слот-машина, 5 барабанов, 9 линий. 2 выда бонусов, правильная логика. Оставляйте ориентировочную цену.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание казино

    Добрый день. Задача: Сделать интернет-казино. Отрисовка флеш-игр, написание движка, подключение платежных систем. Требование: Хороший илюстратор для флеш-игр (самые популярные, около 25 шт.), дизайнер, верстальщик, программист с отличными знаниями. Сроки пока не оговорены. Для участия в тендере: Составить смету ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад