Нужно сделать игру для казино. Отрисовка графики и код. Самая популярная слот-машина, 5 барабанов, 9 линий. 2 выда бонусов, правильная логика. Оставляйте ориентировочную цену.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
15 лет назад
Нужно сделать игру для казино. Отрисовка графики и код. Самая популярная слот-машина, 5 барабанов, 9 линий. 2 выда бонусов, правильная логика. Оставляйте ориентировочную цену.
Добрый день. Задача: Сделать интернет-казино. Отрисовка флеш-игр, написание движка, подключение платежных систем. Требование: Хороший илюстратор для флеш-игр (самые популярные, около 25 шт.), дизайнер, верстальщик, программист с отличными знаниями. Сроки пока не оговорены. Для участия в тендере: Составить смету ...