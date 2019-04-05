https://www.behance.net/Nikole_07_4efa
Мой E-mail : [email protected]
Доброго времени суток!
Меня зовут Ника)
- Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesing, Corel Draw.
Создам вам любую полиграфию! Знания и опыт в разработке и создании иллюстрации, дизайн
макетов (визитки, листовки, плакаты, буклеты, каталоги и т.п.);
-Знание предпечатной подготовки;
Сделаю все технические требования.
-Обработаю фотографию, + восстановлю старое фото!
Вся работа и конечная цена обсуждается индивидуально, зависимо от сложностей работы и ваших пожеланий.
Сроки выполнения оговариваются индивидуально зависимо от сложности работ.
Работаю до результата, то есть, все правки, все доработки выполняются сразу после сдачи заказа и проверки заказчика.
Максимум 3 правка.
Всем спасибо за посещение моего профиля.