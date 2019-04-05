Создам вам уникальные и по современным тенденциям любую полиграфию. Обработаю и восстановлю вам старое фото! А так же создам вам сайт в Tilda под ключ

https://www.behance.net/Nikole_07_4efa

Мой E-mail : [email protected]

Доброго времени суток!

Меня зовут Ника)

- Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesing, Corel Draw.

Создам вам любую полиграфию! Знания и опыт в разработке и создании иллюстрации, дизайн

макетов (визитки, листовки, плакаты, буклеты, каталоги и т.п.);

-Знание предпечатной подготовки;

Сделаю все технические требования.

-Обработаю фотографию, + восстановлю старое фото!

Вся работа и конечная цена обсуждается индивидуально, зависимо от сложностей работы и ваших пожеланий.

Сроки выполнения оговариваются индивидуально зависимо от сложности работ.

Работаю до результата, то есть, все правки, все доработки выполняются сразу после сдачи заказа и проверки заказчика.

Максимум 3 правка.

Всем спасибо за посещение моего профиля.