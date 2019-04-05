NikaKustova

Вероника NikaKustova

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Создам вам уникальные и по современным тенденциям любую полиграфию. Обработаю и восстановлю вам старое фото! А так же создам вам сайт в Tilda под ключ

https://www.behance.net/Nikole_07_4efa

Мой  E-mail : [email protected]

Доброго времени суток!

Меня зовут Ника)

- Уверенное знание графических программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,  Adobe InDesing, Corel Draw.

Создам вам любую полиграфию! Знания и опыт в разработке и создании иллюстрации, дизайн 

макетов (визитки, листовки, плакаты, буклеты, каталоги и т.п.);

-Знание предпечатной подготовки;

Сделаю все технические требования.

-Обработаю фотографию, + восстановлю старое фото!

Вся работа и конечная цена обсуждается индивидуально, зависимо от сложностей работы и ваших пожеланий.

Сроки выполнения оговариваются индивидуально зависимо от сложности работ.

Работаю до результата, то есть, все правки, все доработки выполняются сразу после сдачи заказа и проверки заказчика. 

Максимум 3 правка.

Всем спасибо за посещение моего профиля.

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Отзывы заказчиков

pavlyuhmaria
Мария 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Разработать логотип и фирм. элементы интернет-магазина
Все с Вероникой сотрудничество началось с логотипа и переросло в долгое и занимательное создание нашего проекта от А до Я. Какие только интересные идеи Вы не предлагали! Я рекомендую Никусь, Вас к сотрудничеству всем, кто желает осуществить свою мечту в голове, руками талантливого дизайнера! Выбрав Веронику, будьте уверенны, что Вы доверите свое детище настоящему профессионалу! Уверенна, мы обязательно продолжим наш интересный проект и еще не раз поработаем вместе! Выбирайте дизайнера, который отнесется к Вашему проекту с душой, так как делает Ника! Удачи Вам и творческих успехов в любом Вашем начинании! Обнимаю!
Все было отлично!Была рада с вами работать) Четкое тз)
Ответный отзыв
pavlyuhmaria
Мария 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Создать оригинальный и запоминающийся логотип
Доброго времени суток! Хочу выразить огромнейшую благодарность Веронике, как самому талантливому, отзывчивому, невероятно творческому дизайнеру и просто замечательному человеку! Я очень рада что вначале пути выбрала для своей компании именно Вас! Никусь Вы по истине талантище!Вы смогли прочувствовать от и до всю концепцию в разработке нашего проекта! Я благодарю Вас за каждую минуту уделенную нашему магазину. Счастлива, что встретила Вас и именно с Вами мы начали работу! Желаю Вам процветания и много благодарных клиентов!Вы как никто их заслуживаете! с уважением, Мария
С Марей очень приятно работать, ее задания очень интересные и творческие!И Мария ставит четкое, понятное и интересное ТЗ. И мы обязательно продолжим наш проект!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$2/час
от $4от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$2/час
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