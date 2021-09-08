Качественные и грамотные переводы в кратчайшие сроки.

Закончила Тернопольский педагогический университет им. В. Гнатюка. Дипломированный романо-германский филолог.

Языки:

Украинский - родной

Русский - уровень носителя языка

Английский - C1

Французский - A2

Готова исполнять переводы на любые тематики. Подхожу к делу с ответственностью и профессионализмом. А также занимаюсь редактурой и корректурой текстов на украинском, русском и английском языках.

Буду рада сотрудничеству!