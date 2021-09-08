Качественные и грамотные переводы в кратчайшие сроки.
Закончила Тернопольский педагогический университет им. В. Гнатюка. Дипломированный романо-германский филолог.
Языки:
Украинский - родной
Русский - уровень носителя языка
Английский - C1
Французский - A2
Готова исполнять переводы на любые тематики. Подхожу к делу с ответственностью и профессионализмом. А также занимаюсь редактурой и корректурой текстов на украинском, русском и английском языках.
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Усунення структурного шуму і вібрації79 просмотров
- Лікування кровоточивості ясен128 просмотров
Редактирование и Корректура
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$2/час
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Переводы
нет отзывов
$3/час
от $2
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