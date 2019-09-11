Транскрибатор

Я - транскрибатор с опытом расшифровки аудио- и видеозаписей различного характера: интервью, вебинаров, лекций.

Выполняю работу качественно, оперативно, с учетом пожеланий Заказчиков к формату предоставляемого документа.

Обладаю высокой скоростью печати, грамотностью.

Усидчива, внимательна к деталям.

Мои расценки: от 12 руб/мин записи или от 720 руб/1 час записи в зависимости от качества записи, количества участников разговора и необходимости редактирования текста.

Всегда на связи: e-mail: [email protected]

Whats app, Viber +7 978 208 20 30