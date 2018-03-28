Колледж: Индустриально-педагогический колледж Специальность: Туризм и гостеприимство Форма обучения: заочное Вид работы: Курсовая Дисциплина: Экскурсоведение Тема: Методика подготовки и ...
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Закрыт
4 года назад
Колледж: Индустриально-педагогический колледж Специальность: Туризм и гостеприимство Форма обучения: заочное Вид работы: Курсовая Дисциплина: Экскурсоведение Тема: Методика подготовки и ...
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