Про себе

Всім привіт! Мене звати Вероніка, я спеціаліст зі створення сайтів «під ключ» на CMS WordPress.

Якщо ви в пошуках рішень, що дозволяють кратно збільшити кількість клієнтів та ваш дохід, то хочу запропонувати вам створення продаючого сайту, який буде стабільно генерувати вам потік клієнтів.

Я пропоную: реєстрацію домену та хостингу, розробку структури сайту, наповнення сайту необхідною інформацією, створення мобільної та планшетної версії сайту, індивідуальний підхід до кожного клієнта. Зі свого боку гарантую якісне виконання роботи, враховуючи ваші побажання, завжди на зв'язку в робочий час та орієнтована на ваш результат.

Ціна: залежить від структури та формату сайту, можемо домовитись.

Тел/Viber/Telegram: +38(097)160-29-97.

Умови співпраці по створенню сайту:

1. Ви заповнюєте висланий мною бриф або надаєте своє ТЗ.

2. Після ознайомлення, ми детально обговорюємо майбутній сайт, ціну та інші питання.

3. Оплата в розмірі 50% бюджету (з цієї суми оплата за реєстрацію домену і хостингу відбувається в розмірі 100%).

4. Розробка сайту і відправка вам на розгляд.

5. Доопрацювання і корекція сайту, ви вносите свої правки в створений сайт.

6. Оплата залишку замовлення, надання паролів від сайту.

!!!ВАЖЛИВО!!! ПРАЦЮЮ ЛИШЕ З УКРАЇНСЬКИМИ ЗАМОВНИКАМИ