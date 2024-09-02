Разработчик сайтов, приложений и чат ботов
Разработка сайтов, приложений и чат ботов, верстка макетов на тильде
Разработаю приложение в Adalo
Создам воронку в LeadTex, Salebot, BotHelp и др.
Сверстаю сайт по макету любой сложности на Tilda
Примеры моих работ по сайтам - https://www.behance.net/nikanna18106e5
Чаты боты которые я делала: SummusEstate_bot, LeBlanceClubSub_bot, businesreda_bot, ychitelvera_bot, TOP_China_bot, kreditny_advokat_bot
Мобильные приложения
нет отзывов
$25/час
от $25от 1 дня
#352
Дизайн сайтов
нет отзывов
$25/час
от $25от 1 дня
#3480