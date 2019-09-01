Занимают 3D моделированием мебели, зданий , разных объектов .
Занимаюсь 3D моделированием мебели, зданий , разных объектов
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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ТОП-50— Интерьеры и Экстерьеры
Портфолио
- Light atmosphere200 просмотров
- Cafe213 просмотров
- Кухня-гостинная 2.0217 просмотров
- Торговый островок238 просмотров
- Cafe205 просмотров
- Кухня-гостинная189 просмотров
- Комната ( в процессе ) и стулья138 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
3 года назад
К сожалению, сотрудничество не состоялось
Ответный отзыв
Советую
$15
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена в срок. Пожелания и правки все учтены. Будем обращаться еще, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик , объяснила все досконально , приятная в общении , приятно было поработать 👍
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#30
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#2789