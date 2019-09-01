Nikilangello

Никита Куцелай Nikilangello

 
28 летБеларусь/Слуцк
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Занимают 3D моделированием мебели, зданий , разных объектов .

Занимаюсь 3D моделированием мебели, зданий , разных объектов

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Интерьеры и Экстерьеры
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Отзывы заказчиков
miya_q
Елена 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
$40
10 баллов
3 года назад
Сделать Визуализацию студии
К сожалению, сотрудничество не состоялось
Советую
Ответный отзыв
guest_15517146909639
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
3d визуализация торгового острова в ТЦ
Работа выполнена в срок. Пожелания и правки все учтены. Будем обращаться еще, рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик , объяснила все досконально , приятная в общении , приятно было поработать 👍
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#30
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#2789