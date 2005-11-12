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Никита Новожилов
Nikita06
Nikita06
19 лет
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Базовый видеомонтаж ( нарезка, легкие эффекты, оптимизация видео для соц. сетей )
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Нарезка видео + переходы.
60 просмотров
Оптимизация видео из горизонт. формата в вертикал.
69 просмотров
Ускорение видео, без ускорения голоса.
71 просмотр
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