Новичок. Невысокие цены. Занимаюсь написанием художественных, технических и рекламных текстов, а так же 3D-графикой (не основное направление). Примеры работ по обоим направлениям есть в портфолио.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Очень приятный человек. Работу выполнил на ура. Ответственный. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный работодатель, никаких проблем не испытал, задачу поставил, поправки вносил разумные и вовремя, оплатил всё так же в срок. Надеюсь на будущее сотрудничество.