Нужна помощь по сюжету и диалогам в создании небольшой игры

Доброе время суток.

Хотим сделать небольшую игру. Квестовка + поинт-н-клик адвенчура.

Уклон немного специфичен, пикантно-комичные приключения (нотки стеба приветствуются).

Есть черновик сюжета, заточены больше под програмеров.

Просьба помочь прошлифовать спорные места. Добавить комичности. Построить и прописать диалоги.

Вот небольшой овервью:

Сюжет строится на базе мультфильма "Унесенные ветром". Потусторонний город, рынок. Купальни - основное место действий. Здесь заправляет очень строгая и ну очень статусная ведьма (Юбаба).

Главный герой (девочка Тихиро) странным образом попадает в этот край. И в силу определенных обстоятельств начинает работать в купальнях.