NikitaKodanev

Никита Коданев NikitaKodanevNikitaKodanev
👋 Привет!
Меня зовут Никита Коданёв, я из Санкт-Петербурга и руковожу самой крутой командой спб в сфере digital marketing. Мы не гонимся за системой 1 человек - много задач в каждой сфере, мы за систему 1-го профессионала в 1-ой сфере!
К сожалению, мы совсем недавно начали нашу деятельность на данной бирже, поэтому отзывов о нас пока нет, но мы будем рады доказать Вам наш профессионализм.
Команда!
Работая с нами вы получите профессионала в создании сайтов, таргетинге, копирайтинге, модерировании страниц, дизайне, переводе на английский, организации съемок, ведении соц.сетей, а также личного менеджера, который будет на связи 24/7.
Для нас важно, чтобы вы получили запрашиваемую услугу качественно и под ключ.
🎯Инструменты!
Мы работаем со всеми нужными инструментами продвижения: Facebook, Instagram, VK, Pinterest, Tiktok Yandex, Google, Dzen, Photoshop, Illustrator и по мере нашего роста, мы добавляем все больше и больше знаний!
Мы так же осуществляем создание сайтов, как много страничных, так и обычных лендингов.
🤝Гарантия!
И очень важно, мы берем полную ответственность за всю работу и при необходимости подписываем официальный юридический договор, чтобы всем было комфортно работать.
📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!