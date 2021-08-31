NikitaKodanev

Маркетинг - ААА, SMM, Таргетинг, Создание сайтов.

👋 Привет!

Меня зовут Никита Коданёв, я из Санкт-Петербурга и руковожу самой крутой командой спб в сфере digital marketing. Мы не гонимся за системой 1 человек - много задач в каждой сфере, мы за систему 1-го профессионала в 1-ой сфере!

К сожалению, мы совсем недавно начали нашу деятельность на данной бирже, поэтому отзывов о нас пока нет, но мы будем рады доказать Вам наш профессионализм.

Команда!

Работая с нами вы получите профессионала ва также, который будет на связи 24/7.

Для нас важно, чтобы вы получили запрашиваемую услугу качественно и под ключ.

🎯Инструменты!

Мы работаем со всеми нужными инструментами продвижения: Facebook, Instagram, VK, Pinterest, Tiktok Yandex, Google, Dzen, Photoshop, Illustrator и по мере нашего роста, мы добавляем все больше и больше знаний!

Мы так же осуществляем создание сайтов, как много страничных, так и обычных лендингов.

🤝Гарантия!

И очень важно, мы берем полную ответственность за всю работу и при необходимости подписываем официальный юридический договор, чтобы всем было комфортно работать.

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!