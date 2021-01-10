Создание удобных и качественных сайтов от частного веб-мастера

﻿Привет, меня зовут Никита Рябухин. Я являюсь частным веб-мастером, работаю в сфере сайтостроения с 2014 года и имею достаточный опыт, чтобы помочь с вашим проектом.

﻿Я занимаюсь разработкой сайтов под ключ, разработкой интернет магазинов, созданием дизайна веб-сайтов, версткой на чистом коде и движке(CMS).

﻿У всех свои желания и бюджеты, поэтому я готов подобрать наилучший и самый эффективный вариант реализации Вашего проекта и разрабатывать от одностраничного сайта или сайта-визитки, до большого интернет-портала.

﻿Мои знания и умения:

HTML, CSS/LESS/SASS, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Joomla, WordPress, Phptoshop, Figma.

Мои контакты:

Email: [email protected]

Телефон: +7 (926) 203-22-19

Сайт: https://ryabukhin-web.ru

Telegram: @ryabukhin_web

Viber: 79262032219

WhatsApp: 79262032219

Инстаграм: https://www.instagram.com/ryabukhin_web

ВК: https://vk.com/ryabukhin_web

Facebook: https://www.facebook.com/ryabukhin.nikita.web

Пишите и звоните по любым вопросам, буду рад сотрудничать и помочь с вашим проектом.