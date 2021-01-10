Никита Рябухин NikitaRyabukhinNikitaRyabukhin
Привет, меня зовут Никита Рябухин. Я являюсь частным веб-мастером, работаю в сфере сайтостроения с 2014 года и имею достаточный опыт, чтобы помочь с вашим проектом.
Я занимаюсь разработкой сайтов под ключ, разработкой интернет магазинов, созданием дизайна веб-сайтов, версткой на чистом коде и движке(CMS).
У всех свои желания и бюджеты, поэтому я готов подобрать наилучший и самый эффективный вариант реализации Вашего проекта и разрабатывать от одностраничного сайта или сайта-визитки, до большого интернет-портала.
Мои знания и умения:
HTML, CSS/LESS/SASS, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Joomla, WordPress, Phptoshop, Figma.
Мои контакты:
Email: [email protected]
Телефон: +7 (926) 203-22-19
Сайт: https://ryabukhin-web.ru
Telegram: @ryabukhin_web
Viber: 79262032219
WhatsApp: 79262032219
Инстаграм: https://www.instagram.com/ryabukhin_web
ВК: https://vk.com/ryabukhin_web
Facebook: https://www.facebook.com/ryabukhin.nikita.web
Пишите и звоните по любым вопросам, буду рад сотрудничать и помочь с вашим проектом.
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