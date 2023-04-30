NikitaShyminski

Никита Шуминский NikitaShyminskiNikitaShyminski
28 летЛитва/Вильнюс
год на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Web-разработчик
О себе:
- 3-х летний опыт в сфере IT и web-разработки;
- разработал множество собственных и клиентских проектов.
- помогают достичь заказчику желаемого результата.
____________________________________________
Работаю с технологиями такие как:
JS/TS
React Js.
React-native Js.
Next Js.
HTML/CSS/SCSS.
NodeJs.
NestJs.
_______________
Помогу с:
Правками и доработками сайта, исправления ошибок.
Созданием сайта вашей мечты.
Вёрстка: адаптивный дизайн по любому шаблону.
____________________________________________
Что Вы получаете работая со мной:
Профессионализм.
Адекватные цены.
Качественная работа.
Точно в срок.
Обращайтесь. Всегда на связи 24/7.