NikitaShyminski

Web-разработчик

О себе:

- 3-х летний опыт в сфере IT и web-разработки;

- разработал множество собственных и клиентских проектов.

- помогают достичь заказчику желаемого результата.

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Работаю с технологиями такие как:

JS/TS

React Js.

React-native Js.

Next Js.

HTML/CSS/SCSS.

NodeJs.

NestJs.

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Помогу с:

Правками и доработками сайта, исправления ошибок.

Созданием сайта вашей мечты.

Вёрстка: адаптивный дизайн по любому шаблону.

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Что Вы получаете работая со мной:

Профессионализм.

Адекватные цены.

Качественная работа.

Точно в срок.

Обращайтесь. Всегда на связи 24/7.