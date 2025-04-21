Привет!
Я озвучиваю на русском, английском, испанском и финском. Иностранные языки – без русского акцента.
Создаю уникальные тексты на русском и английском на уровне носителя.
Перевожу материалы любой сложности (в том числе на слух) с английского на
русский и наоборот.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- SERP.farm127 просмотров
- Projection 3D138 просмотров
- Real Bizarre151 просмотр
- Zoneagro.com177 просмотров
- Автоответчик на финском157 просмотров
- Автоответчик160 просмотров
- Персонаж игры Ворон (Повелитель теней)150 просмотров