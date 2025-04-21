Привет!

Я озвучиваю на русском, английском, испанском и финском. Иностранные языки – без русского акцента.

Создаю уникальные тексты на русском и английском на уровне носителя.

Перевожу материалы любой сложности (в том числе на слух) с английского на

русский и наоборот.