Никита Зозуля NikitaZozulya635NikitaZozulya635
17 летУкраина/Кропивницкий
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Вёрстка сайтов с чистым, кроссбраузерным, валидным кодом. БЭМ, SCSS, Bootstrap, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery, PHP.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Nikita
- готов приступить прямо сейчас
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin.
- Адаптивность, отзывчивость.
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, PHP, Bootstrap (Bootstrap 5), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
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Большинство хороших разработчиков делают свою работу не потому, что ожидают оплаты или признания, а потому что получают удовольствие от программирования.
Linus Torvalds
Портфолио
- D&D United Corp. - многостраничный сайт27 просмотров
- Writer-Works - лендинг (Разраб. дисертации).25 просмотров
- Signy - многостроничный, с анимациями и слайдером113 просмотров
- Odigo - лендинг путешествий с анимацями28 просмотров
- IT-SPK - лендинг для обслушивания IT инфрасктрук.11 просмотров
- PC - лендинг для сборки пк с приминение js.13 просмотров
- Llegal - простой, адаптивный лендинг11 просмотров
- Cartel Nft - сайт для NFT, написан на bootstrap.22 просмотра
- Диалог - лендинг для курсов турецкого языка.12 просмотров