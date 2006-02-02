Вёрстка сайтов с чистым, кроссбраузерным, валидным кодом. БЭМ, SCSS, Bootstrap, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery, PHP.

Связь:

Ответственность:

- готов приступить прямо сейчас

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin.

- Адаптивность, отзывчивость.

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, PHP, Bootstrap (Bootstrap 5), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Большинство хороших разработчиков делают свою работу не потому, что ожидают оплаты или признания, а потому что получают удовольствие от программирования.

Linus Torvalds