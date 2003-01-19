Nikita_Design

Никита Nikita_Design

 
20 летКазахстан/Алматы
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Графический дизайн

Творческий специалист с большим опытом в графическом дизайне, видеосъёмке и монтаже. Вёл 3 крупных проекта - «tsan.kz», «kn.kz», «doszhan.kz»

Немного обо мне:


- Обладаю глубоким пониманием технических аспектов графического дизайна и имею опыт работы с различными инструментами, Photoshop, Figma, Premier pro, After Effects.
В мои навыки входит:
- Создание креативных и эффективных дизайн-концепций
- Подбор подходящего контента
- Типографика
- Цветокоррекция
- Обложки для reels/youtube
- Баннера

Для заказчиков:


- Работы сдаю в дедлайн или раньше, все зависит от объема работы и обговаривается на месте.

Контакты:


- Телеграм: @kleimoh
- Почта: [email protected]

FigmaPhotoshopAfter Effects
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