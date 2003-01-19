Графический дизайн
Творческий специалист с большим опытом в графическом дизайне, видеосъёмке и монтаже. Вёл 3 крупных проекта - «tsan.kz», «kn.kz», «doszhan.kz»
Немного обо мне:
- Обладаю глубоким пониманием технических аспектов графического дизайна и имею опыт работы с различными инструментами, Photoshop, Figma, Premier pro, After Effects.
В мои навыки входит:
- Создание креативных и эффективных дизайн-концепций
- Подбор подходящего контента
- Типографика
- Цветокоррекция
- Обложки для reels/youtube
- Баннера
Для заказчиков:
- Работы сдаю в дедлайн или раньше, все зависит от объема работы и обговаривается на месте.
Контакты:
- Телеграм: @kleimoh
- Почта: [email protected]
Портфолио
- ЦАН - посты в инстаграм1 просмотр
- ЦАН - youtube обложки1 просмотр
- Doszhan.kzнет просмотров
- Kn.kz - reels/storiesнет просмотров
- "ЦАН риэлт" - ипотеканет просмотров
- Вариации обложек для портала Инфоурокнет просмотров
- Вариации обложек для портала Инфоурок2 просмотра
- Концепт сайт - MaxFood4 просмотра
- Wildberries Карточка товара - Рюкзак1 просмотр
- Wildberries Карточка товара - Наушники1 просмотр
- Wildberries Карточка товара - Микроскоп1 просмотр
Дизайн продукции
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