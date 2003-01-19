Графический дизайн

Творческий специалист с большим опытом в графическом дизайне, видеосъёмке и монтаже. Вёл 3 крупных проекта - «tsan.kz», «kn.kz», «doszhan.kz»

Немного обо мне:



- Обладаю глубоким пониманием технических аспектов графического дизайна и имею опыт работы с различными инструментами, Photoshop, Figma, Premier pro, After Effects.

В мои навыки входит:

- Создание креативных и эффективных дизайн-концепций

- Подбор подходящего контента

- Типографика

- Цветокоррекция

- Обложки для reels/youtube

- Баннера



Для заказчиков:





- Работы сдаю в дедлайн или раньше, все зависит от объема работы и обговаривается на месте.



Контакты:





- Телеграм: @kleimoh

- Почта: [email protected]